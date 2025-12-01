Mais de 70 cidades no estado de Goiás estão em alerta de tempestade para esta semana, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) (veja a lista com as cidades afetadas ao final desta reportagem). Conforme boletim, o avanço de uma frente fria vinda pela região sudeste do Brasil deve provocar mudanças no tempo desta segunda-feira (1) para terça-feira (2).\nDevido a chegada da frente fria, 75 municípios goianos devem passar por tempestades com rajadas de vento, raios e até mesmo a possibilidade de queda de granizo.\nNa capital, a previsão é de sol com algumas nuvens e possibilidade de pancadas de chuvas em alguns pontos da cidade. A temperatura máxima pode chegar aos 34°C.\nForte chuva provoca estragos em Águas Lindas de Goiás; vídeo\nEstudante que foi arrastada por enxurrada em Rio Verde viraliza após contar perrengue; vídeo