Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas que podem atingir 118 dos 246 municípios goianos (Fábio Lima/O Popular)\nA passagem de uma massa de ar frio pelo Sudeste do Brasil vai favorecer a formação de áreas de instabilidade e pancadas de chuva em Goiás, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com isso as regiões sudoeste, sul e centro goianas podem ser atingidas.\nSegundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a previsão para esta terça-feira (28) é de sol com variação de nebulosidade, com risco de pancadas de chuva e risco potencial de tempestades, com rajadas de vento, raios e eventualmente granizo. Inclusive, o Inmet emitiu alerta de perigo para chuvas intensas, que podem atingir 118 dos 246 municípios goianos.