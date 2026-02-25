O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta de risco potencial para tempestades em 188 municípios do estado para esta quarta-feira (25). O órgão prevê chuva intensa, rajadas de vento que podem superar os 60 km/h, além de raios e possibilidade de alagamentos pontuais (veja lista completa abaixo).\nSegundo o boletim, a combinação entre aumento da umidade e calor favorece a formação de áreas de instabilidade ao longo do dia. O cenário é propício para pancadas de chuva fortes, com risco de transbordamento temporário de mananciais, córregos, queda de árvores e danos vias urbana e rural.\nO Cimehgo reforça que, devido ao volume de cidades atingidas, mudanças bruscas no tempo podem ocorrer durante todo o dia, o que exigirá atenção da população e de órgãos de defesa civil.