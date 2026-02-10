Céu nublado antes de chuva em Goiânia, Goiás (Wildes Barbosa/O Popular)\nGoiás recebeu um novo alerta para tempestades do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo). O aviso vale para esta terça-feira (10) e lista um total de 123 municípios distribuídos em todas as regiões do estado. A lista inclui Goiânia, Aparecida, Trindade, Senador Canedo e mais cidades da Região Metropolitana (veja a lista completa ao final do texto). Além disso, as pancadas de chuva podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento de mais de 50 km/h.\nPara Goiânia, a previsão do Cimehgo é de variação entre sol, nuvens e pancadas de chuva. A temperatura máxima na capital pode chegar a 30°C, enquanto a umidade do ar deve variar entre 50% e 95%. No norte do estado, o calor deve ser mais intenso. Em Porangatu, por exemplo, os termômetros podem atingir 33°C.