A influência de um ciclone que atua na região Sul do Brasil pode provocar leve queda nas temperaturas em Goiás nos próximos dias, com mínimas que podem chegar a 18°C, especialmente no sudoeste do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).\nO metereologista Danilo Siden explicou que a previsão se mantém e indica que a queda nas temperaturas não ocorre de forma generalizada em todo o estado. As áreas de chuva são mais para o norte, oeste, a parte do sul e próximo ao Distrito Federal (DF), com tempo mais estável e temperatura mais baixa.\nO ciclone ajuda a trazer umidade, que provoca pancadas de chuva, e essas pancadas ajudam a diminuir a temperatura”, disse Danilo.\nContudo, conforme a meteorologista Elizabeth Alves, a atuação do ciclone já está bem oceânica. "O que está trazendo essas chuvas para cá é realmente o que a gente chama de termodinâmica, o aquecimento em superfície e, como tem umidade em médios e altos níveis, isso favorece as pancadas de chuva”, explicou.