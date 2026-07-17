O El Niño deve ser mais intenso este ano e, segundo a meteorologista Elizabete Alves Ferreira, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para os próximos meses é preocupante, já que a temperatura pode chegar na casa dos 40°C em Goiás nos próximos meses. Além disso, o fenômeno deve causar chuvas irregulares no segundo semestre, com piora a partir de setembro.\nO pico do fenômeno é esperado para novembro. Isso deve manter a umidade do ar baixa, mesmo quando o período de chuvas recomeçar. Segundo Elizabete, o calor causado pelo El Niño será sentido em Goiás a partir de agosto, com mais força em setembro e outubro.\nA previsão indica que as temperaturas podem ficar até 2°C acima da média histórica. "Em Goiânia, onde a média de setembro gira em torno de 32°C a 33°C, a nova média deve subir para os 35°C. Isso significa que poderemos ter vários dias consecutivos com termômetros atingindo marcas próximas dos 40ºC", explica a especialista.