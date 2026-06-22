O inverno começou oficialmente no Hemisfério Sul às 5h25 deste domingo (21) e deve ser marcado por pouca chuva, calor acima da média e baixa umidade do ar em Goiás. Segundo informações do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a estação segue até o dia 22 de setembro e terá forte influência do fenômeno El Niño.\nDe acordo com o órgão, o inverno é tradicionalmente o período mais seco do ano na região Centro-Oeste. Durante os próximos meses, a tendência é de chuvas dentro da média climatológica, mas com volumes baixos, característica comum da estação.\nAlém da falta de chuva, as temperaturas máximas devem ficar acima da média entre julho, agosto e setembro. Nesta semana, os termômetros podem chegar a 36,6°C em cidades do Norte goiano, como Porangatu. Já nas regiões Centro-Sul e Leste, as máximas devem variar entre 27°C e 31°C.