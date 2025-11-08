-Lula presta solidariedade a vítimas de ciclone (1.3334405)\nO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou solidariedade aos familiares das vítimas atingidas pelos efeitos de um ciclone extratropical no Paraná e enviou à região uma equipe de apoio liderada pela ministra Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais).\nAinda neste sábado (8), o governo federal vai reconhecer a situação de calamidade pública nos municípios afetados. A cidade de Rio Bonito do Iguaçu foi devastada e, segundo informações preliminares da Defesa Civil do Paraná, mais de 1.000 pessoas estão desalojadas e 28 desabrigadas.\n"Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas", escreveu o presidente nas redes sociais.