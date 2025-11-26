Céu de Goiânia com nuvens carregadas para chuva (Fábio Lima/O Popular)\nO Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta de tempestade para 122 municípios goianos nesta quarta-feira (26) (veja a lista completa ao final desta reportagem). O avanço de uma frente fria vinda da região Sudeste deve provocar pancadas de chuva, com possibilidade de rajadas de vento, raios e granizo.\nPara a capital, a previsão é de sol entre nuvens e pancadas de chuva isoladas. A temperatura máxima pode chegar a 32°C, e a umidade do ar varia de 40% a 95%.\nO volume de chuva previsto é de 20 a 30 milímetros por hora, com rajadas de vento que podem ultrapassar 50 km/h.\nNível do Rio Vermelho sobe após chuva forte\nTemporal causa alagamentos e série de estragos em Rio Verde; vídeo\nGrávida e família são resgatadas de carro preso em alagamento por policiais; vídeo