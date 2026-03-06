Mais de 130 cidades em Goiás estão em alerta para tempestades com ventos e granizo nesta sexta-feira (6). O gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explica que diferente das últimas instabilidades que provocaram temporais em municípios goianos agora o estado deve sofrer influência da Zona de Convergência Interpropical (ZCIT).\nA ZCIT está mais baixa, o que facilita a injeção de umidade na região Norte. Ali tem muito calor e muita umidade, uma combinação que funciona como uma ‘panela de pressão’ e favorece a formação rápida de áreas de chuva na Amazônia, no Mato Grosso e no Pará. Essa nebulosidade começa a avançar para Goiás e encontra um ambiente muito quente, ideal para gerar instabilidade e tempestades”, pontuou o meteorologista.\nDe acordo com o boletim meteorológico, ao todo, 134 municípios goianos podem registrar tempestades. A nova mudança no tempo é explicada pelo avanço da umidade vinda da região Norte do país.