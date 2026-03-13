Zona de Convergência Intertropical e a passagem de uma frente fria vinda do sudeste do país cria condições favoráveis para chuvas fortes, raios e rajadas de vento (Reprodução/TV Anhanguera)\nMais de 160 municípios de Goiás estão em risco potencial para tempestades nesta sexta-feira (13) e ao longo do fim de semana, segundo o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Segundo o órgão, a combinação entre o corredor de umidade vindo da Amazônia, intensificado pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), e a passagem de uma frente fria vinda do sudeste do país cria condições favoráveis para chuvas fortes, raios e rajadas de vento em praticamente todas as regiões do estado.\nDe acordo com o informativo, imagens de satélite mostram grande concentração de nebulosidade sobre Goiás desde as primeiras horas da manhã. O cenário, somado ao calor predominante durante a tarde, favorece a formação de áreas de instabilidade persistentes.