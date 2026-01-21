Uma frente fria que avança pelo Sudeste do país colocou 216 cidades de Goiás em alerta para tempestades severas nesta quarta-feira (21). Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o fenômeno ajuda a formar a segunda Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2026.\nO sistema cria um corredor que traz umidade da Amazônia para o Brasil Central. Por isso, a previsão para Goiás é de muitas nuvens, chuvas frequentes e grandes volumes de água acumulados. O Cimehgo recomenda atenção redobrada com raios, granizo e ventos fortes, que podem ultrapassar os 60 km/h.\nResumo da chuva\nO órgão também divulgou os volumes de chuva registrados em Goiânia entre a madrugada e a manhã desta terça-feira (20). Confira os bairros onde mais choveu:\nRegião Sudoeste – Parque Amazônia: 75,8mm