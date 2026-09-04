Mais de 60 cidades em Goiás estão sob alerta de tempestade neste final de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o comunicado, estão previstas chuvas com volumes entre 20 e 30 mm/h ou acumulados de até 50 mm ao longo do dia, acompanhadas de rajadas de vento intensas, variando entre 40 km/h e 60 km/h, além de possibilidade de queda de granizo (veja a lista completa abaixo).\nSegundo a classificação do instituto, o grau de severidade do fenômeno é classificado como perigo potencial, apresentando baixo risco de alagamentos, quedas de galhos de árvores, estragos em plantações e interrupção no fornecimento de energia elétrica.\nO POPULAR mostrou que uma frente fria vinda da região sul do país pode provocar a chuva até terça-feira (8). Elizabete Alves, meteorologista do Inmet, informou que sábado poderá ter chuvas e no domingo pode ter inclusive rajadas de vento e pancadas de chuva mais intensas. "A partir de quarta-feira já enfraquece e aí volta novamente a ficar mais ensolarado e baixar a umidade novamente. As temperaturas começam a elevar também", explicou.