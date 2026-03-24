Mais de 80 cidades em Goiás estão em uma lista de alerta para tempestades com ventos fortes nesta terça-feira (24). Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o fato se deve a uma combinação de calor e umidade que atua no estado.\nAinda de acordo com o órgão, a tempestade deve vir acompanhada de rajadas de ventos e raios. Entre os municípios afetados estão Goiânia, São Miguel do Araguaia, Niquelândia e Jaraguá (veja a lista completa ao final desta reportagem).\nEm entrevista ao POPULAR, André Amorim, gerente do Cimehgo, informou que uma frente fria um ‘pouco mais oceânica’ deve provocar chuvas nesta terça e principalmente na quarta-feira (25).\nTem uma frente fria um pouco mais oceânica que vai colaborar no dia de amanhã, principalmente. Mas hoje temos muita nebulosidade sobre várias regiões do estado. Apesar de aparecer o sol, apesar de alguns locais com chuva”, explicou.