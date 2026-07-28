Goiânia registrou índice de 15% nesta segunda-feira (27) e liderou ranking de secura no País (Wesley Costa/O Popular)\nCom a umidade do ar em 15%, Goiânia foi a cidade mais seca do Brasil nesta segunda-feira (27). O índice coloca a capital em situação de perigo para baixa umidade, de acordo com aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).\nNo Estado, as cidades de Monte Alegre de Goiás e Goiás também registraram baixa na unidade, com índice de 15%. O município de Posse registrou ainda umidade em 17%, informou o Inmet.\nO Inmet publicou um alerta de perigo potencial de baixa umidade para todos os 246 municípios goianos nesta terça-feira (28). Durante o alerta, que indica perigo potencial na escala do órgão, os municípios terão umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%.\nQuando deverá ser o pico do Super El Niño em 2026?