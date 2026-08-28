Após registrar chuvas pontuais no Sul e Sudeste do estado, Goiás volta a enfrentar uma massa de ar seco nos próximos dias, o que deve aumentar as temperaturas e causar queda acentuada nos índices de umidade relativa do ar. Segundo dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o afastamento da nebulosidade favorece o calor intenso, que pode alcançar máximas de até 39 °C em cidades do Norte e do Noroeste goiano.\nAo POPULAR, André Amorim, gerente do Cimehgo, informou que, com o deslocamento do sistema de instabilidade em direção ao Oceano Atlântico, uma barreira meteorológica volta a predominar sobre a região Centro-Oeste, impedindo o avanço de novas frentes frias e restabelecendo o padrão típico de estiagem em Goiás.\nO bloqueio atmosférico vai começar a ficar mais forte, fortalecendo também a massa de ar seco. A função dele é não deixar que essa frente fria se aproxime do estado de Goiás e do Brasil Central. Em resumo, estamos voltando para a programação normal", explicou.