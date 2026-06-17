Uma nova frente fria deve avançar sobre o Brasil nos próximos dias e provocar mudanças no tempo em Goiás. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), essa frente de ar deve chegar à região Sudeste entre sexta-feira (20) e sábado (21), trazendo possibilidade de chuvas isoladas e reforçando o clima mais ameno no Estado.\nEm entrevista ao O POPULAR, o meteorologista do Cimehgo, André Amorim, explicou que a nova frente fria não deve ter a mesma intensidade da que atingiu Goiás na semana passada, quando foram registradas fortes chuvas e tempestades em diversas cidades, incluindo Goiânia.\nPara os próximos dias, a expectativa é de que uma nova frente fria avance pelo Sudeste do país e influencie parte do território goiano.\nJá de sexta para sábado teremos o avanço de uma nova frente fria que chegará pela região Sudeste do Brasil. A expectativa é diferente da anterior, que era mais intensa. Estamos observando que ela poderá influenciar principalmente a parte Centro-Sul do Estado”, disse.