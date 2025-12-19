Uma nova frente fria vinda do Sudeste do Brasil deve causar tempestades em 136 municípios de Goiás (veja a lista ao final desta matéria). Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o fenômeno trará aumento de nebulosidade, pancadas de chuva, rajadas de vento e raios.\nA previsão indica que as rajadas de vento podem ultrapassar 50 km/h, e o volume de chuva deve variar entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 60 milímetros por dia.\nEm Goiânia, a previsão também é de tempo instável. A capital está entre as cidades que devem ser mais afetadas e pode ter pancadas de chuvas isoladas, com temperatura máxima de 30°C.\nGoiás segue sob alerta de temporais, diz Cimehgo\nTemporal em Goiânia causa emissão de 2 alertas severos\nAlerta de tempestade com rajadas de ventos de 50km/h é lançado para Goiás