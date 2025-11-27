O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta que prevê ocorrências de tempestades para mais de 200 cidades em diversas regiões do estado (veja a lista completa no final da reportagem). De acordo com o documento, enviado nesta quarta-feira (26), embora Goiás tenha uma quinta-feira de sol com variação de nebulosidade, o avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil deve influenciar as condições do tempo em todo o estado, provocando pancadas de chuva, com risco potencial para tempestades localizadas, rajadas de vento, raios e eventualmente granizo.\nNa capital, a previsão é de sol com variação de nebulosidade e pancadas de chuva isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 32ºC e a umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 95%.\nNovo deslizamento em lixão de Padre Bernardo é maior do que o do início do mês