Municípios do norte do estado podem ser atingidos por ventos de até 60 km/h (Wesley Costa/O Popular)\nO Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de vendaval para mais de 10 cidades do norte goiano nesta terça-feira (11). Há previsão de rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h.\nApesar de o risco ser classificado como de “perigo potencial”, o Inmet alerta para a possibilidade de transtornos provocados pelas rajadas de vento. Entre os principais impactos previstos estão a queda de galhos de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e danos a estruturas mais vulneráveis.\nA recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e redobrar a atenção em áreas abertas.\nÁrea marcada ao norte do estado de Goiás aponta potecial perigo para rajadas de vento (Reprodução/Inmet)