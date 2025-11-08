O governo do Paraná informou que, até o início da tarde deste sábado (8), 750 pessoas foram atendidas em unidades de Saúde do estado em decorrência da passagem de um tornado por cidades paranaenses. O fenômeno provocou a morte de seis pessoas.\nO município mais atingido foi Rio Bonito do Iguaçu, que fica a cerca de 400 quilômetros de Curitiba. Dados da Defesa Civil paranaense estimam que até 90% da área urbana da cidade foram atingidos.\nSegundo as informações oficiais, a maior parte dos feridos foi atendida em duas unidades hospitalares, uma unidade básica de saúde (UBS) e uma faculdade de Laranjeiras do Sul.\nTempestades devem atingir todas as cidades de Goiás, alerta Cimehgo\nGoiás é 5º entre Estados brasileiros no ranking de aquecimento mais acelerado\nJustiça climática em discussão na UFG com docentes franceses neste sábado (8)