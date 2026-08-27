-Vídeo: nuvem de poeira (1.3449308)\nUma densa nuvem de poeira encobriu o céu e chamou a atenção de moradores de Itumbiara, no Sul goiano, na tarde desta quarta-feira (26). O fenômeno também foi registrado em Goiatuba, seguido por chuva forte e vendaval, após horas de calor intenso (veja o vídeo acima).\nO temporal também atingiu Bom Jesus de Goiás. Motoristas que passavam pela BR-452 foram surpreendidos pela água e pelo vento, que amenizaram o calor que chegava aos 33 °C.\nCausa do fenômeno\nAo POPULAR, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explicou que a tempestade de poeira foi o resultado da combinação da estiagem prolongada com o choque térmico entre massas de ar sobre áreas de lavoura colhidas.\nEstávamos com mais de 70 dias sem chuvas em algumas áreas, o que favorece a desagregação do solo e deixa o pó solto e fácil de ser levantado. Quando a massa mais fria encontrou o ar quente intenso, formaram-se nuvens de chuva e rajadas de vento. Como a segunda safra já foi colhida em municípios como Itumbiara e Bom Jesus de Goiás, o solo estava exposto ou com palhada, e as rajadas de até 63,4 km/h levantaram essa grande quantidade de terra", explicou.