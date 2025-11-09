O ciclone extratropical ainda deve gerar reflexos neste domingo (9) na região Sudeste, mas com um potencial de danos bem mais contido do que os impactos de sexta (7) e sábado (8), de acordo com o meteorologista Willians Bini, da Metos Brasil.\nEle afirma que o pior estágio do evento climático já passou. A previsão de mar agitado, contudo, se mantém para este domingo.\nDepois de provocar destruição no Sul na sexta, com pelo menos seis mortes em um tornado no interior do Paraná, o ciclone gerou transtornos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro na virada de sexta para sábado. Houve ocorrências como queda de árvores e alagamentos.\nDigamos que o pior associado à passagem do ciclone já passou", diz Bini. "Deve provocar alguma chuva entre Minas, Rio e Espírito Santo, mas com um volume bem menor do que o que já provocou, especialmente no Paraná", acrescenta.