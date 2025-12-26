A onda de calor deve se intensificar em Goiás, com temperaturas máximas podendo aumentar em até 5°C. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta vermelho de grande perigo nesta sexta-feira (26). Altas temperaturas são características do verão que começou no domingo (21).\nSegundo o órgão, a onda de calor começou na terça-feira (23) e deve durar até a próxima segunda-feira (29). Para se ter ideia, o estado registrou a maior temperatura do Brasil: em Aragarças, no oeste de Goiás, os termômetros marcaram 42,6°C.\nAlém de Goiás, o alerta se estende para outros sete estados: Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo. De acordo com o Inmet, a onda quente também atingirá todo o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro.\nGoiás será atingido pela onda de calor que avança pelo Brasil? Veja a previsão para o Natal