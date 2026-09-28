A onda de calor deve se intensificar em Goiás e pode elevar as temperaturas para perto dos 40°C em boa parte do estado nos próximos dias. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ao jornal O POPULAR, algumas regiões do sul goiano podem registrar temperaturas em torno dos 40°C. O calor também pode atingir Goiânia.\nDe acordo com o instituto, não está descartada a ocorrência de temperaturas próximas dos 40°C na capital no começo desta semana.\nHá previsão de temperaturas máximas em torno de 40°C em boa parte do estado de Goiás. Há um aviso de onda de calor emitido pelo INMET que abrange algumas áreas do sul goiano", afirma o órgão.\nO Inmet mantém um aviso de onda de calor para áreas do sul de Goiás. As regiões de Meia Ponte, Quirinópolis e Sudoeste são apontadas como as mais propensas a registrar as temperaturas mais altas.