Goiás deve ter pancadas de chuva em áreas isoladas neste sábado (22), provocadas pela combinação entre calor e umidade. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), as chuvas ainda podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios. Além disso, a temperatura pode atingir 37% no norte do estado.\nEm Goiânia, a previsão do Cimehgo para este sábado é de sol e tempo nublado, com possibilidade de chuva. A temperatura máxima na capital pode chegar aos 34°C, com a umidade do ar variando entre 30% e 80%.\nConfira alguns municípios goianos que devem registrar um calor mais intenso, conforme o Cimehgo:\nAruanã - mínima de 20°C e máxima de 36°C;\nMinaçu - mínima de 22°C e máxima de 36°C;\nAraguapaz - mínima de 21°C e máxima de 35°C;\nGoianésia - mínima de 20°C e máxima de 35°C;