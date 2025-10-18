-Vídeo (1.3325797)\nUma onda de poeira cobriu a cidade de Jataí, no sudoeste goiano, neste sábado (18). A cena, que parece de filme, foi registrada pelas lentes do fotógrafo e físico Phablo Araújo. Segundo ele, isso acontece porque, em tardes superquentes, algumas chuvas fortes se formam e caem rapidamente.\nMesmo que longe da cidade, elas impulsionam ventos em alta velocidade levantando toneladas de partículas”, explicou.\nConforme o físico, que possui uma empresa de equipamentos para acompanhar os fenômenos da natureza, a Oort Tecnologia, o registro foi feito com um drone (assista acima).\n-Webstories Poeira cobre a cidade de Jataí (1.3325809)\nTive apenas alguns segundos para fazer isso no limite suportado pela aeronave, que são ventos de 70Km/h. Algo bem arriscado, mas, como sempre, a natureza chama para vistas surpreendentes das nossas mudanças de estações”, ressaltou.