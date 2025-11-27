Chuvas provocaram alagamentos, enxurradas, deslizamentos e danos a vias públicas em diversos bairros (Wildes Barbosa/O Popular)\nAs chuvas intensas e contínuas que atingem Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal, desde o último fim de semana, causaram estragos e levaram a prefeitura a decretar situação de emergência na cidade.\nDe acordo com a prefeitura, as fortes chuvas provocaram alagamentos, enxurradas, deslizamentos e danos a vias públicas em diversos bairros do município.\nPara lidar com a situação, a prefeitura acionou suas secretarias especializadas, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Municipal\nO órgão recomenda que a população evite circular em áreas alagadas ou com correnteza; respeite as interdições feitas pela Defesa Civil e Secretaria de Obras; busque abrigo seguro e acione os canais oficiais em caso de emergência e siga somente as informações divulgadas por meios oficiais da Prefeitura.