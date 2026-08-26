-CAVADO_VIDEO_PROPRIO (1.3448531)\nGoiás pode registrar chuvas em quatro regiões nesta quarta-feira (26). De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a umidade combinada com o avanço de nuvens cria condições para chuvas isoladas no Sudoeste, Leste, Centro e Sul goiano, especialmente no período da tarde.\nO calor deve continuar forte, com termômetros alcançando os 35ºC na Capital. Enquanto as temperaturas máximas disparam, a umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos de alerta, chegando aos 20%.\nApesar do predomínio de sol, cidades como Goiânia, Catalão, Jataí, Rio Verde, Itumbiara, Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos, Ipameri, Cristalina e Santa Helena integram a lista do Cimehgo, com possibilidade de pancadas.\nGoiás pode ter pancadas de chuva nesta semana, diz Inmet; veja cidades