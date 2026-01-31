A região Central terá grande chance de chuva neste domingo (1). As temperaturas máximas do tempo serão de 28.6°C em Pilar de Goiás, 28.4°C em Santa Rita do Novo Destino e 28.2°C em Itapaci. Já as cidades mais frias registrarão mínimas de 18.1°C em Campo Limpo de Goiás e 19.6°C em Anápolis.A umidade média na região ficará em 86.24%, com cidades como Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Ouro Verde de Goiás alcançando 94.0%. As probabilidades de chuva são elevadas em diversos pontos, atingindo 75.0% em Barro Alto, Guarinos e Hidrolina.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Barro Alto: máxima 27.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 23.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 22.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Carmo do Rio Verde: máxima 27.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Ceres: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Damolândia: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 27.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 27.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Itapaci: máxima 28.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 27.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Jesúpolis: máxima 27.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 28.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 28.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 27.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Rianápolis: máxima 27.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Rubiataba: máxima 27.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 27.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%São Luiz do Norte: máxima 27.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 27.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Taquaral de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 27.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Vila Propício: máxima 27.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.