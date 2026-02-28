A região Central terá grande chance de chuva no domingo (1). As temperaturas na região variam, com as cidades mais frias sendo Anápolis (17.4°C) e Campo Limpo de Goiás (17.5°C), enquanto as mais quentes serão Rianápolis (28.5°C), Jaraguá (28.3°C) e Uruana (28.3°C).A umidade média na região será de 83.02%. Cidades como Barro Alto (80.0%), Pilar de Goiás (70.0%) e Goianésia (65.0%) se destacam com as maiores probabilidades de chuva. Em relação à umidade, Guarinos, Hidrolina e Pilar de Goiás apresentam os índices mais elevados, alcançando 95.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Barro Alto: máxima 27.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 50.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Ceres: máxima 28.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Damolândia: máxima 27.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Goianésia: máxima 27.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Guarinos: máxima 27.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Hidrolina: máxima 26.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Itapaci: máxima 27.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Jaraguá: máxima 28.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Jesúpolis: máxima 28.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Nova América: máxima 27.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Nova Glória: máxima 27.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Pilar de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 28.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 55.0%Rianápolis: máxima 28.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Rubiataba: máxima 27.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Santa Isabel: máxima 27.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 60.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 27.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%São Luiz do Norte: máxima 27.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%São Patrício: máxima 27.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 28.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Vila Propício: máxima 27.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.