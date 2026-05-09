A região Central terá um tempo de temperaturas elevadas durante o dia e amenas à noite para domingo (10). As máximas serão registradas em Guarinos (33.7°C), Barro Alto (32.9°C) e São Luiz do Norte (32.8°C). Já as temperaturas mínimas mais baixas são esperadas em Anápolis (14.1°C) e Campo Limpo de Goiás (14.6°C).A umidade na região Central apresentará valores noturnos mais elevados, com Anápolis registrando 86.0%, seguida por Santa Rosa de Goiás com 84.0% e Campo Limpo de Goiás com 83.0%. A probabilidade de chuva é baixa na região, com Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás apresentando as maiores chances, de 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.0°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Barro Alto: máxima 32.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 31.3°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Damolândia: máxima 28.1°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 32.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Guarinos: máxima 33.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 31.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 32.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 31.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 30.2°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 31.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 32.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 32.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Rianápolis: máxima 31.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Rubiataba: máxima 31.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 31.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 32.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 32.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 31.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 31.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 31.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.