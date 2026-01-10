A região Central terá grande chance de chuva para o tempo de domingo (11), a principal característica do tempo para esta data. As cidades mais quentes incluem Pilar de Goiás, com 31.9°C, Santa Rita do Novo Destino, com 31.8°C, e Uruana, com 31.8°C. Já as temperaturas mais baixas serão observadas em Campo Limpo de Goiás, com 16.8°C, e Anápolis, com 18.1°C.A umidade média na região Central será de 67.23%, com Guarinos, Hidrolina e Pilar de Goiás registrando os maiores índices de umidade à noite, atingindo 83.0%. A probabilidade média de chuva para o tempo é de 18.79%, mas cidades como Ceres, com 70.0%, Carmo do Rio Verde, com 65.0%, e Itapaci, com 65.0%, apresentam os maiores índices de probabilidade de chuva. Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Barro Alto: máxima 31.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 45.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 65.0%Ceres: máxima 31.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 70.0%Damolândia: máxima 29.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 30.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 30.0%Guarinos: máxima 30.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Hidrolina: máxima 31.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 45.0%Itapaci: máxima 31.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 65.0%Jaraguá: máxima 30.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Jesúpolis: máxima 30.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Nova América: máxima 31.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 40.0%Nova Glória: máxima 31.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 45.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 19.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Rialma: máxima 31.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 65.0%Rianápolis: máxima 31.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 65.0%Rubiataba: máxima 30.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 40.0%Santa Isabel: máxima 31.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 65.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%São Luiz do Norte: máxima 31.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%São Patrício: máxima 31.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 65.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 31.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 40.0%Vila Propício: máxima 31.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.