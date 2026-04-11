A região Central para domingo (12) terá um tempo com temperaturas amenas a moderadas. As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 30.8°C, e Itapaci e São Luiz do Norte, ambas com 30.3°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Anápolis, com 17.8°C, e Campo Limpo de Goiás, com 18.0°C.A umidade média na região será de 72.69%, com Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Morro Agudo de Goiás registrando os maiores índices, de até 86.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva é de 17.58%. As maiores probabilidades de chuva concentram-se em Nova América e Rubiataba, ambas com 45.0%, e Itapaci, com 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Ceres: máxima 29.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Damolândia: máxima 28.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 29.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Guarinos: máxima 30.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Hidrolina: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Itapaci: máxima 30.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Jaraguá: máxima 29.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Jesúpolis: máxima 29.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Nova América: máxima 29.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 5.0%Nova Glória: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Rialma: máxima 29.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Rianápolis: máxima 29.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Rubiataba: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 5.0%Santa Isabel: máxima 29.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%São Luiz do Norte: máxima 30.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%São Patrício: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Uruana: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Vila Propício: máxima 28.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.