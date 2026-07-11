A região Central deve vivenciar um domingo (12) sob céu predominantemente aberto e sem previsão de instabilidades. O dia se caracterizará por temperaturas amenas nas primeiras horas, seguidas de uma tarde de calor moderado. Entre as cidades que devem registrar os índices mais elevados, destacam-se Guarinos, com máxima de 30,9°C, Barro Alto, com 30,5°C, e São Luiz do Norte, que chega a 30,2°C. Em contrapartida, os termômetros devem registrar as marcas mais baixas nas primeiras horas em Anápolis, com mínima de 16,6°C, e Campo Limpo de Goiás, com 16,9°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 60,05%, com os maiores percentuais concentrados em Carmo do Rio Verde e Uruana, que podem alcançar 77,0% de umidade, além de Rubiataba, com 75,0%. Quanto às chances de chuva, a média regional estimada é baixa, de apenas 11,13%. Ainda assim, municípios como Barro Alto, Ipiranga de Goiás e Nova América apresentam a maior probabilidade de precipitação do dia, embora restrita a modestos 20,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26,9°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Barro Alto: máxima 30,5°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27,2°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Carmo do Rio Verde: máxima 29,4°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ceres: máxima 28,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Damolândia: máxima 27,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goianésia: máxima 29,7°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guarinos: máxima 30,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Hidrolina: máxima 29,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ipiranga de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Itapaci: máxima 29,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jaraguá: máxima 29,0°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jesúpolis: máxima 28,5°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova América: máxima 28,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Nova Glória: máxima 29,2°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27,2°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Petrolina de Goiás: máxima 28,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pilar de Goiás: máxima 29,3°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rialma: máxima 29,6°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rianápolis: máxima 29,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rubiataba: máxima 28,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Santa Isabel: máxima 29,4°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27,5°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Francisco de Goiás: máxima 28,6°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Luiz do Norte: máxima 30,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Patrício: máxima 29,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Taquaral de Goiás: máxima 28,6°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Uruana: máxima 29,6°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vila Propício: máxima 29,3°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.