A região Central experimentará um dia sob forte calor e predomínio de sol neste domingo (13). As marcas mais elevadas serão sentidas em Guarinos, que atinge 38,1°C, seguida por Itapaci com 37,8°C e São Luiz do Norte com 37,6°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas ocorrem em Anápolis, com mínima de 18,9°C, e em Campo Limpo de Goiás, onde os termômetros marcam 19,3°C.Em relação ao tempo seco, a média de umidade na região deve ficar em 41,92%, sendo que os maiores índices serão observados em Anápolis, alcançando 60,0%, e em Damolândia, com 59,0%. A chance de chuva para o período é bastante reduzida, apresentando média de apenas 7,9%, com a maior probabilidade localizada em Nova América, com 15,0%, seguida por Barro Alto, que apresenta 10,0% de possibilidade de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 32,7°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Barro Alto: máxima 37,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Carmo do Rio Verde: máxima 36,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ceres: máxima 36,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Damolândia: máxima 33,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goianésia: máxima 36,4°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 38,1°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Hidrolina: máxima 36,0°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 37,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itapaci: máxima 37,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 36,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Jesúpolis: máxima 35,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nova América: máxima 35,6°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 37,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Petrolina de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Pilar de Goiás: máxima 36,4°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 37,1°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rianápolis: máxima 37,1°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rubiataba: máxima 36,4°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Isabel: máxima 36,7°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 36,0°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Francisco de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 37,6°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 36,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Taquaral de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Uruana: máxima 36,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Vila Propício: máxima 35,3°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.