A região Central terá um tempo ameno a quente para domingo (14), com temperaturas máximas regionais em torno de 30.42°C e mínimas de 18.76°C. As cidades com o tempo mais quente serão Guarinos, que registrará máxima de 32.8°C, Barro Alto com 31.8°C e São Luiz do Norte com 31.7°C. Já as cidades com o tempo mais fresco serão Anápolis, com mínima de 16.7°C, e Campo Limpo de Goiás, registrando 16.9°C.A umidade média na região Central será de 70.53%, com os maiores índices de umidade à noite em Carmo do Rio Verde e Uruana, ambos com 87.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 15.56%. As cidades com maiores probabilidades de chuva são Itapaci, Morro Agudo de Goiás e Rubiataba, todas com 35.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Barro Alto: máxima 31.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Ceres: máxima 30.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Damolândia: máxima 28.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Goianésia: máxima 31.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Guarinos: máxima 32.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Hidrolina: máxima 30.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Itapaci: máxima 31.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 30.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Jesúpolis: máxima 29.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 31.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Pilar de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 31.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Rianápolis: máxima 31.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Rubiataba: máxima 30.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santa Isabel: máxima 31.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%São Luiz do Norte: máxima 31.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 30.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Uruana: máxima 31.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Vila Propício: máxima 30.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.