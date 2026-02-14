A região Central terá grande chance de chuva no domingo (15). Para o tempo amanhã, as cidades mais quentes serão Guarinos, com 31.5°C, Itapaci, com 30.9°C, e Pilar de Goiás, com 30.9°C. Já as cidades mais frias serão Anápolis, com 19.1°C, e Campo Limpo de Goiás, com 19.2°C.A umidade média na região será de 73.56%, com Barro Alto e Itapaci registrando os maiores índices, de 87.0%, seguidas por Goianésia com 86.0%. A probabilidade média de chuva é de 32.02%, mas algumas cidades terão maior chance de tempo chuvoso. Carmo do Rio Verde, Ipiranga de Goiás e Nova Glória apresentam as maiores probabilidades de chuva, todas com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 29.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 30.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Ceres: máxima 30.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Damolândia: máxima 29.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 30.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Guarinos: máxima 31.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Hidrolina: máxima 30.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Itapaci: máxima 30.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Jaraguá: máxima 30.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Jesúpolis: máxima 30.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%Nova América: máxima 30.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Nova Glória: máxima 30.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Petrolina de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Pilar de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Rialma: máxima 30.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Rianápolis: máxima 30.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 60.0%Rubiataba: máxima 30.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Santa Isabel: máxima 30.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%São Luiz do Norte: máxima 30.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%São Patrício: máxima 30.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 40.0%Uruana: máxima 30.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 60.0%Vila Propício: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.