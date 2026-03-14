A região Central, para domingo (15), apresenta grande chance de chuva. As cidades mais quentes deverão ser Guarinos e São Luiz do Norte, ambas com máxima de 27.7°C, seguidas por Barro Alto com 27.6°C. Já as menores temperaturas do tempo são esperadas em Campo Limpo de Goiás, com mínima de 18.9°C, e Anápolis, com 19.0°C.A umidade média na região ficará em 86.02%, com destaque para Carmo do Rio Verde, Damolândia e Jesúpolis, que podem atingir 94.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 45.16%, mas algumas localidades como Barro Alto e Santa Rosa de Goiás têm 90.0% de chance de tempo chuvoso, e Ouro Verde de Goiás com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Barro Alto: máxima 27.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Carmo do Rio Verde: máxima 26.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 26.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 25.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Goianésia: máxima 26.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Guarinos: máxima 27.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 26.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Ipiranga de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 27.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Jaraguá: máxima 26.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Jesúpolis: máxima 26.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 26.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 26.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 26.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 27.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Rubiataba: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 27.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 27.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%São Francisco de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%São Luiz do Norte: máxima 27.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%São Patrício: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 26.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Vila Propício: máxima 26.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.