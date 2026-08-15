A região Central terá um domingo (16) ensolarado e sem previsão de chuva, com termômetros alcançando marcas bastante elevadas no período da tarde. O calor mais intenso deve se concentrar em Guarinos, que registra máxima de 36,6°C, seguido por Rianápolis, com 35,5°C, e Barro Alto, com 35,4°C. Já os menores registros térmicos do dia ocorrem nas primeiras horas da manhã, com Rialma marcando mínima de 19,6°C e Anápolis registrando 19,7°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média regional deve se fixar em 32,73%, indicando atmosfera bastante seca. O maior índice do período será registrado em Barro Alto, com máxima de 46,0%, enquanto Anápolis e Carmo do Rio Verde atingem 44,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a chance é totalmente nula em todo o território, mantendo a média geral em 0,0% e indicando tempo firme em municípios como Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 31,8°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 35,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 35,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 34,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 33,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 34,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 36,6°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 34,2°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 35,4°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 34,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 34,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 34,2°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 35,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 35,4°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 35,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 34,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 35,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 34,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 35,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 35,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 35,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 33,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.