A região Central terá tempo com temperaturas elevadas para domingo (17). As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 33.2°C, Barro Alto, com 32.8°C, e São Luiz do Norte, com 32.5°C. Já as mais frias serão Anápolis, com mínima de 19.0°C, e Campo Limpo de Goiás, com 19.2°C.A umidade média na região ficará em 64.82%, com destaque para Uruana, onde a umidade durante a noite pode alcançar 83.0%. A probabilidade média de chuva é de 10.08%, sendo Anápolis a cidade com maior probabilidade, de 20.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 32.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 31.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 29.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 32.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 33.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 30.9°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 32.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 31.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 30.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 30.8°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 31.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 32.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 32.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 31.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 32.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 32.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 32.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 31.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 32.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 31.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.