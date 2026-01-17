A região Central, para o domingo (18), terá grande chance de chuva, sendo a principal característica do tempo. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Pilar de Goiás com 33.1°C, Hidrolina com 32.4°C e São Luiz do Norte com 32.4°C. Já as mínimas devem ocorrer em Campo Limpo de Goiás, com 18.1°C, e Anápolis, com 19.6°C.A umidade média na região ficará em 68.9%, com Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Damolândia registrando os maiores índices de até 87.0%. A probabilidade média de chuva é de 38.87%, mas cidades como Guarinos, Hidrolina e Ouro Verde de Goiás indicam uma alta probabilidade de até 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Barro Alto: máxima 32.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 22.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Ceres: máxima 31.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Damolândia: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Goianésia: máxima 31.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 70.0%Guarinos: máxima 31.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Hidrolina: máxima 32.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Itapaci: máxima 31.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Jaraguá: máxima 31.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Jesúpolis: máxima 31.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Nova América: máxima 32.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Nova Glória: máxima 31.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Petrolina de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Pilar de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Rialma: máxima 31.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Rianápolis: máxima 31.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Rubiataba: máxima 31.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Santa Isabel: máxima 31.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 32.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 65.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%São Francisco de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%São Luiz do Norte: máxima 32.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%São Patrício: máxima 31.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Uruana: máxima 31.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Vila Propício: máxima 31.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.