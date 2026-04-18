A região Central terá tempo com temperaturas que variam de amenas a quentes para domingo (19). Guarinos se destaca como a cidade mais quente, com máxima de 31.5°C, seguida por Itapaci (31.0°C) e São Luiz do Norte (30.9°C). As cidades mais frias serão Campo Limpo de Goiás, com mínima de 18.1°C, e Anápolis, com 18.2°C.A umidade do tempo na região Central será moderada, com média de 63.1%. Guarinos, Hidrolina e Pilar de Goiás apresentarão os maiores índices de umidade, atingindo 79.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com uma média regional de 7.1%, sendo as maiores chances em Hidrolina, Itapaci e Jaraguá, com 15.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 30.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 29.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 30.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 31.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 30.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 31.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Jesúpolis: máxima 30.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 30.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 30.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 29.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 30.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 30.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 30.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 29.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.