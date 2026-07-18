A região Central passará o domingo (19) sob a influência de um firmamento aberto e sem expectativa de chuva significativa. Entre as localidades que registrarão as tardes mais quentes estão Guarinos, com máxima de 32,0°C, Barro Alto, que chega a 30,9°C, e São Luiz do Norte, com 30,8°C. Já os momentos mais frios do dia se concentrarão em Carmo do Rio Verde e Anápolis, onde os termômetros devem registrar mínimas de 14,2°C e 14,4°C, respectivamente.Com relação à umidade relativa do ar, a média regional ficará em torno de 48,16%, apresentando seus maiores índices em Carmo do Rio Verde e Uruana, ambas alcançando 68,0%. A chance de chuva na região é praticamente nula, com média geral de 0,08%. O maior registro de probabilidade ocorre em Barro Alto, com apenas 5,0% de chance para o período noturno.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26,7°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 30,9°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27,2°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 30,0°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 14,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 29,6°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 27,6°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 30,0°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 32,0°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 29,8°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 30,7°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 29,5°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 28,7°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 29,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 30,3°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27,3°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 28,3°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 30,5°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 30,7°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 30,0°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 30,3°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30,4°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27,5°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 28,9°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 30,8°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 30,1°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 28,9°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 30,4°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 14,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 29,0°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.