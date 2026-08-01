A região Central deve registrar instabilidade com alta probabilidade de precipitações ao longo deste domingo (2), apresentando média de temperatura máxima de 30,8°C e mínima de 17,46°C. Os termômetros devem registrar as marcas mais elevadas em Guarinos, com máxima de 33,0°C, além de Itapaci e Rianápolis, que alcançam 31,8°C. Por outro lado, as temperaturas mais amenas ocorrem em Anápolis, com mínima de 15,7°C, e Barro Alto, com 15,8°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média para a região é de 40,47%, tendo Carmo do Rio Verde e Itapaci com as maiores taxas de 54,0%, acompanhadas por Barro Alto com 53,0%. Já a probabilidade média de chuva para o dia é de 65,0%, com destaque para Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Damolândia, que apresentam índice de 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28,0°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Barro Alto: máxima 31,5°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28,5°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Carmo do Rio Verde: máxima 31,4°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 30,7°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 29,3°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goianésia: máxima 31,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 33,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 30,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 31,8°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 31,0°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 30,5°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 30,8°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 31,4°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29,0°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Petrolina de Goiás: máxima 30,1°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Pilar de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 31,7°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 31,8°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 31,2°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 31,1°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29,4°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Francisco de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 31,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 31,5°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Uruana: máxima 31,7°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 30,0°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.