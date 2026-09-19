A região Central registrará um domingo (20) sob predomínio de sol e pouca nebulosidade, favorecendo o calor em diversos municípios. Entre os principais destaques de temperatura do dia, Guarinos deve registrar a máxima mais elevada, atingindo 36,9°C, seguida por Itapaci, com 36,2°C, e Rialma, com 36,0°C. Por outro lado, os menores índices de temperatura mínima ocorrem em Anápolis e Itapaci, onde os termômetros podem registrar 21,2°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 39,73%, sendo que Anápolis se destaca com o maior índice de 51,0%, seguida de Campo Limpo de Goiás e Damolândia, ambas com 49,0%. Em relação às precipitações, a probabilidade média regional é baixa, estimada em 5,48%, contudo Barro Alto apresenta a maior probabilidade com 15,0%, enquanto Anápolis e Campo Limpo de Goiás registram 10,0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 32,4°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Barro Alto: máxima 35,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Carmo do Rio Verde: máxima 35,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Ceres: máxima 35,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Damolândia: máxima 33,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 35,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Guarinos: máxima 36,9°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 34,4°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Ipiranga de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 36,2°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 35,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jesúpolis: máxima 34,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 34,5°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 35,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Pilar de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 36,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Rianápolis: máxima 36,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Rubiataba: máxima 35,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Isabel: máxima 35,2°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 34,4°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Francisco de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Luiz do Norte: máxima 35,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 35,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Uruana: máxima 36,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Vila Propício: máxima 33,8°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.