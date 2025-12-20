A região Central terá grande chance de chuva no domingo (21). As cidades mais quentes serão Damolândia, Petrolina de Goiás e Santa Rosa de Goiás, todas com 29.3°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Campo Limpo de Goiás, com 16.6°C, e Anápolis, com 18.3°C.A umidade média na região será de 83.5%, com os maiores índices em Guarinos, Hidrolina e Morro Agudo de Goiás, atingindo 94.0%. A probabilidade média de chuva está em 40.81%, mas cidades como Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás apresentam 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 28.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Carmo do Rio Verde: máxima 27.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Ceres: máxima 28.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Damolândia: máxima 29.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Goianésia: máxima 27.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 27.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Hidrolina: máxima 27.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Ipiranga de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 28.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Jesúpolis: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Nova América: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Nova Glória: máxima 28.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Pilar de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Rialma: máxima 28.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Rianápolis: máxima 28.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Rubiataba: máxima 28.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Santa Isabel: máxima 28.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%São Luiz do Norte: máxima 27.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%São Patrício: máxima 27.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Taquaral de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 28.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Vila Propício: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.