A região Central no domingo (21) terá tempo predominantemente estável, com temperaturas quentes durante o dia e mais amenas à noite. As cidades mais quentes incluem Guarinos com máxima de 30.9°C, Barro Alto com 30.2°C e Rianápolis com 30.0°C. Já as cidades mais frias serão Anápolis, com mínima de 15.6°C, e Campo Limpo de Goiás, com 15.8°C.A umidade do tempo na região Central estará elevada, com média de 67.65%. Cidades como Uruana, Barro Alto e Carmo do Rio Verde registrarão os maiores índices de umidade à noite, atingindo 85.0% e 84.0%, respectivamente. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 10.32% para a região. Morro Agudo de Goiás e Nova América apresentam as maiores probabilidades de chuva, com 20.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 30.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.4°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 28.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 27.0°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 29.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 30.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 29.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 29.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 28.6°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 28.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 29.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 29.7°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 30.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 29.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 29.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 30.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 29.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 29.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 28.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.