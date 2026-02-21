A região Central no domingo (22) apresentará grande chance de chuva. O tempo mais quente será em Itapaci, com máxima de 26.0°C, seguido por Guarinos e Rianápolis, ambos com 25.7°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, com 18.7°C.A umidade média na região ficará em 89.08%, com destaque para Damolândia, Guarinos e Hidrolina, que podem atingir 97.0%. A probabilidade média de chuva será de 60.48%, com os maiores índices em Rialma (95.0%), Petrolina de Goiás (90.0%) e Jesúpolis (80.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 24.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Barro Alto: máxima 25.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Carmo do Rio Verde: máxima 25.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Ceres: máxima 25.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Damolândia: máxima 24.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Goianésia: máxima 25.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Guarinos: máxima 25.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Hidrolina: máxima 25.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Ipiranga de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Itapaci: máxima 26.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Jaraguá: máxima 25.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Jesúpolis: máxima 25.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 75.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Nova América: máxima 24.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Nova Glória: máxima 25.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Petrolina de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Pilar de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Rialma: máxima 25.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Rianápolis: máxima 25.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Rubiataba: máxima 25.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Santa Isabel: máxima 25.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 24.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%São Francisco de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%São Luiz do Norte: máxima 25.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%São Patrício: máxima 25.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Taquaral de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Uruana: máxima 25.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Vila Propício: máxima 24.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.