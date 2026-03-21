A região Central terá grande chance de chuva neste domingo (22). O tempo apresenta temperaturas máximas de 29.0°C em Rianápolis, 28.9°C em Itapaci e 28.8°C em Jaraguá. As cidades mais frias serão Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com mínimas de 18.1°C.A umidade média na região ficará em 83.81%, com Jaraguá registrando os maiores índices, podendo chegar a 94.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 40.16%, mas cidades como Ceres, Morro Agudo de Goiás e Pilar de Goiás se destacam com 95.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 5.0%Barro Alto: máxima 28.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Ceres: máxima 28.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 15.0%Damolândia: máxima 27.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Goianésia: máxima 28.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Guarinos: máxima 28.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Hidrolina: máxima 27.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 15.0%Ipiranga de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 28.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Jaraguá: máxima 28.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 28.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 15.0%Nova América: máxima 27.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 28.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Pilar de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 15.0%Rialma: máxima 28.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Rianápolis: máxima 29.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 28.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 15.0%Santa Isabel: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 28.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%São Patrício: máxima 28.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 15.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 15.0%Uruana: máxima 28.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Vila Propício: máxima 27.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.